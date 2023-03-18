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26 минут назад

"Спорт-Экспресс": игроку "Сочи" Мелкадзе грозит многоматчевая дисквалификация

Газета.Ru

Нападающему «Сочи» Георгию Мелкадзе грозит многоматчевая дисквалификация за поведение в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела», сообщает «Спорт-Экспресс».

Мелкадзе грозит многоматчевая дисквалификация
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В концовке встречи футболист в течение минуты получил сразу две желтых карточки и был удален с поля. Первое предупреждение арбитр Артем Любимов вынес ему за нарушение правил на сопернике, а второе — за высказывания в адрес судьи.

Уходя с поля, Мелкадзе сказал еще несколько фраз и показал оскорбительный жест. По информации издания, вероятнее всего, Мелкадзе будет дисквалифицирован на три игры.

Игра, прошедшая 18 марта в Воронеже, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Факела» в прошедшей встрече отличились Георгий Гонгадзе (с пенальти на 34-й минуте), Руслан Магаль (на 73-й) и Евгений Марков (на 79-й).

«Сочи» потерпел крупное поражение во втором туре подряд — неделей ранее южане уступили «Оренбургу» со счетом 0:4.

Футбол,Руслан Магаль,Георгий Гонгадзе,Георгий Мелкадзе,Евгений Марков,Артем Любимов,
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