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21 минуту назад

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», занимающим 20-е место АПЛ

Чемпионат.com

Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 18:00 мск. Игра завершилась вничью — 3:3.

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Начало встречи было омрачено травмой форварда «шпор» Ришарлисона на четвёртой минуте, который покидал поле со слезами на глазах, — вместо него на поле вышел Деян Кулушевски. На 45+1-й минуте крайний защитник гостей Педро Порро открыл счёт с передачи Сон Хын Мина. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Гарри Кейн вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 73-й минуте Иван Перишич укрепил преимущество гостей. На 77-й минуте вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт сократил отставание и возродил интригу в матче. На 90+3-й минуте хавбек «святых» Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти, что помогло его команде вырвать ничью в матче — 3:3.

Ничья позволила «Тоттенхэму» набрать 49 очков и закрепиться на четвёртом месте турнирной таблицы. «Саутгемптон» с 23 очками замыкает английский чемпионат на 20-й позиции в зоне вылета.

В следующем туре АПЛ, который пройдёт уже после перерыва на матчи сборных, «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном» (3 апреля), а «Саутгемптон» с «Вест Хэм Юнайтед».

Футбол,Саймон Хупер,Джеймс Уорд-праус,Иван Перишич,Гарри Кейн,
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