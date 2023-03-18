«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Начало встречи было омрачено травмой форварда «шпор» Ришарлисона на четвёртой минуте, который покидал поле со слезами на глазах, — вместо него на поле вышел Деян Кулушевски. На 45+1-й минуте крайний защитник гостей Педро Порро открыл счёт с передачи Сон Хын Мина. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Гарри Кейн вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 73-й минуте Иван Перишич укрепил преимущество гостей. На 77-й минуте вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт сократил отставание и возродил интригу в матче. На 90+3-й минуте хавбек «святых» Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти, что помогло его команде вырвать ничью в матче — 3:3.