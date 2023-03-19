Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Краснодаром»

«Хотел бы поблагодарить вас. Спасибо большое, очень приятно, безумно благодарен за ваше внимание. За то, что переживаете, искренне болеете, пишете и постоянно находитесь рядом. Это очень дорогого стоит. Спасибо всем, кто вчера пришёл и болел за нас. Нас было мало, но мы были вместе, вы поддерживали, гнали нас вперёд, особенно во втором тайме», — сказал Дзюба в видеообращении на своём телеграм-канале.