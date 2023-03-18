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39 минут назад

«Челси» потерял очки в матче с «Эвертоном», пропустив на 90-й минуте

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Эвертон». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра Даррена Ингланда прозвучал в 20:30 мск. Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Челси» потерял очки в матче с «Эвертоном», пропустив на 90-й минуте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первый тайм завершился без голов. В начале второй половины хозяева открыли счёт — случилось это на 52-й минуте благодаря голу Жоау Феликса. На 69-й минуте «ириски» сравняли — отличился Абдулайе Дукуре. На 76-й минуте Кай Хаверц реализовал 11-метровый удар и снова вывел лондонцев вперёд. На 90-й минуте игрок «Эвертона» Эллис Симмс сделал счёт равным. В итоге этот гол стал финальным в матче — 2:2.

По итогам встречи «Челси» набрал 38 очков и остался на десятом месте турнирной таблицы. «Эвертон», у которого 26 очков, занимает 15-ю строчку.

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