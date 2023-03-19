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53 минуты назад

Джикия пропустит матчи сборной России

Betassistиещё 6

Ещё один игрок не отправится на мартовский сбор.

Джикия пропустит матчи сборной России
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

29-летний защитник «Спартака» Георгий Джикия не сможет принять участие в мартовском сборе национальной команды России. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

«Наш капитан Георгий Джикия прошёл обследование. У футболиста выявлена травма мышц бедра. Он должен вернуться на поле через три недели. Клуб желает Джикии успешно восстановиться», — цитирует пресс-службу клуба «Матч ТВ».

Накануне Джикия не смог доиграть матч 20 го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2) из-за повреждения. Футболиста заменили на 76-й минуте.

17 марта тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил список из 29 футболистов, которые примут участие в сборе команды с 19 по 28 марта. В числе вызванных в национальную команду игроков оказался Джикия.

Напомним, в марте россияне проведут товарищеские встречи со сборными Ирана и Ирака.

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