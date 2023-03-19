Азмун попросил не брать его на матч со сборной России

Футболист национальной команды Ирана Сердар Азмун обратился в тренерский штаб с просьбой не брать его на матч со сборной России. Он сослался при этом на личные обстоятельства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что матч состоится 23 марта на стадионе «Азади» (Тегеран). Начало назначено на 20:00 мск. На игру будут допущены зрители.

Напомним, что в период с февраля 2019 года по январь 2022 года иранский форвард выступал за петербургский ФК «Зенит». В составе клуба он забил 62 мяча. Кроме того, в его активе 17 голевых передач.