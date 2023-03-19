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1 час назад

Азмун попросил не брать его на матч со сборной России

Илья Родин

Футболист национальной команды Ирана Сердар Азмун обратился в тренерский штаб с просьбой не брать его на матч со сборной России. Он сослался при этом на личные обстоятельства, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что матч состоится 23 марта на стадионе «Азади» (Тегеран). Начало назначено на 20:00 мск. На игру будут допущены зрители.

Напомним, что в период с февраля 2019 года по январь 2022 года иранский форвард выступал за петербургский ФК «Зенит». В составе клуба он забил 62 мяча. Кроме того, в его активе 17 голевых передач.

В 2022 году Азмун перешел в немецкий «Байер». В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах, забил два гола.

Футбол,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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