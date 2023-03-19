Капелло заявил, что Кварацхелия может стать обладателем "Золотого мяча"

Экс-наставник национальной команды России Фабио Капелло выразил мнение, что футболист итальянского футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия может стать обладателем "Золотого мяча". Его слова передает "РБ Спорт".

Фото: Alessandro Garofalo/Global Look Press Alessandro Garofalo/Global Look Press

"Может ли Хвича претендовать на "Золотой мяч"? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость", — сказал Капелло.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.

Сейчас на счету Хвичи уже 11 голов и девять результативных передач в 22 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.

Кварацхелия вместе со своим одноклубником Виктором Осимхеном является самым результативным игроком лиги по системе гол + пас

. Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком февраля в Серии А.