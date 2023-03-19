Капелло заявил, что Кварацхелия может стать обладателем "Золотого мяча"

Экс-наставник национальной команды России Фабио Капелло выразил мнение, что футболист итальянского футбольного клуба "Наполи" Хвича Кварацхелия может стать обладателем "Золотого мяча". Его слова передает "РБ Спорт".
"Может ли Хвича претендовать на "Золотой мяч"? Думаю, да. Он умеет обыграть один в один любого. Это редкость", — сказал Капелло.
Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.
Сейчас на счету Хвичи уже 11 голов и девять результативных передач в 22 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов.
Кварацхелия вместе со своим одноклубником Виктором Осимхеном является самым результативным игроком лиги по системе гол + пас
. Грузинский полузащитник был признан лучшим игроком февраля в Серии А.
Ранее бывший игрок "Спартака", ныне выступающий за "Крылья Советов", Александр Зуев высказался о Хвиче Кварацхелии.