В сборной Ирана подтвердили, что Азмун не сыграет со сборной России

Нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун пропустит товарищеский матч с командой России по футболу, подтвердили в пресс службы иранской сборной.

— Сердар Азмун не примет участие в мартовских сборах национальной команды Ирана. Таким образом, форвард пропустит товарищеский матч против сборной России . Причина — личные обстоятельства футболиста, которые мы не в праве разглашать, — сообщили Sport24 в пресс службе сборной Ирана.

Сборы российской национальной команды пройдут с 19 по 27 марта. РФС ранее сообщил о проведении матча между сборными России и Ирана, игра состоится 23 марта в Тегеране. Также ожидается, что 27 марта команда Валерия Карпина в Санкт Петербурге встретится со сборной Ирака.