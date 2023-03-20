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58 минут назад

В сборной Ирана подтвердили, что Азмун не сыграет со сборной России

Матч ТВиещё 9

Нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана Сердар Азмун пропустит товарищеский матч с командой России по футболу, подтвердили в пресс службы иранской сборной.

В сборной Ирана подтвердили, что Азмун не сыграет со сборной России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее иранец играл в России за казанский «Рубин», «Ростов» и петербургский «Зенит».

— Сердар Азмун не примет участие в мартовских сборах национальной команды Ирана. Таким образом, форвард пропустит товарищеский матч против сборной России. Причина — личные обстоятельства футболиста, которые мы не в праве разглашать, — сообщили Sport24 в пресс службе сборной Ирана.

Сборы российской национальной команды пройдут с 19 по 27 марта. РФС ранее сообщил о проведении матча между сборными России и Ирана, игра состоится 23 марта в Тегеране. Также ожидается, что 27 марта команда Валерия Карпина в Санкт Петербурге встретится со сборной Ирака.

Источник:Sport24

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