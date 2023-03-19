Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари НН»

Lenta.ru

В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте московской команды.

В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари НН»
Фото:  страница "ВКонтакте" ФК "Торпедо" страница "ВКонтакте" ФК "Торпедо"

В клубе отметили факт «грубого несоблюдения» правил со стороны соперников во время встречи в рамках 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовом составе «Пари НН» на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов. Он получил четыре предупреждения в сезоне-2022/2023 и должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию в соответствии со статьей 19 «Дисциплинарные санкции» Регламента чемпионата России-2022/23.

Ранее 19 марта «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с «Пари Нижний Новгород». Первый мяч на 34-й минуте забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук, однако на 58-й минуте форвард Йорди Рейна сравнял счет.

«Торпедо» после 20 игр занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав 7 очков. «Пари НН» расположился на 13-й строчке с 20 очками в активе.

Футбол,Ярослав Михайлов,Кирилл Гоцук,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий