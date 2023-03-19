В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари НН»

В «Торпедо» заявили о намерении опротестовать результат матча с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте московской команды.

Фото: страница "ВКонтакте" ФК "Торпедо" страница "ВКонтакте" ФК "Торпедо"

В клубе отметили факт «грубого несоблюдения» правил со стороны соперников во время встречи в рамках 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В стартовом составе «Пари НН» на поле вышел хавбек Ярослав Михайлов. Он получил четыре предупреждения в сезоне-2022/2023 и должен был отбыть одноматчевую дисквалификацию в соответствии со статьей 19 «Дисциплинарные санкции» Регламента чемпионата России-2022/23.

Ранее 19 марта «Торпедо» сыграло вничью 1:1 с «Пари Нижний Новгород». Первый мяч на 34-й минуте забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук, однако на 58-й минуте форвард Йорди Рейна сравнял счет.