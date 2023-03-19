«ПСЖ» с Месси и Мбаппе всухую проиграл «Ренну» в матче Лиги 1

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже прошёл матч 28-го тура чемпионата Франции. Играл местный «ПСЖ» и «Ренн». Финальный свисток Вилли Делажо зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

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Счёт в матче был открыт на 45-й минуте: после передачи Бенжамена Буриго отличился Карл Токо Экамби. В начале второго тайма Арно Калимуэндо с паса Лесли Угочукву удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт — 2:0 в пользу «Ренна».