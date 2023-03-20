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52 минуты назад

Мостовой назвал фактор, который повлиял на результат матча ЦСКА — «Зенит»

Матч ТВиещё 14

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался «Евро Футбол.Ру», что его не удивила победа ЦСКА над «Зенитом» в матче 20 го тура МИР РПЛ.

Мостовой назвал фактор, который повлиял на результат матча ЦСКА — «Зенит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче 20 го тура МИР РПЛ «Зенит» уступил в гостях ЦСКА 0:1.

— Абсолютно не удивила победа ЦСКА. Я и до этого говорил о том, что «Спартак» уступил «Оренбургу», и теперь начнется. Подождите, «Зенит» тоже может не выиграть у ЦСКА, он даже проиграл. Меня не удивило.

Я увидел поле, это сыграло на руку ЦСКА, запредельный настрой, боевитость, характер. Этого как раз не хватило «Зениту». Было видно по первому тайму, что они неприятно себя чувствовали. Прямой пример — Клаудиньо. Ужас просто, не увидел его на поле. Малком еще пытался, в конце встречи только он мог так вырезать на Сутормина, — сказал Мостовой.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (35) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака примет екатеринбургский «Урал» 1 апреля. На следующий день «красно синие» на выезде встретятся с воронежским «Факелом».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Евро-Футбол

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