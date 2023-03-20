Мостовой назвал фактор, который повлиял на результат матча ЦСКА — «Зенит»

Я увидел поле, это сыграло на руку ЦСКА, запредельный настрой, боевитость, характер. Этого как раз не хватило «Зениту». Было видно по первому тайму, что они неприятно себя чувствовали. Прямой пример — Клаудиньо. Ужас просто, не увидел его на поле. Малком еще пытался, в конце встречи только он мог так вырезать на Сутормина, — сказал Мостовой.