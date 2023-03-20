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15 минут назад

"Спартак" будет вынужден заплатить Абаскалю €1,5 млн в случае его увольнения

Газета.Ruиещё 3

Футбольный клуб «Спартак» будет вынужден заплатить своему главному тренеру Гильермо Абаскалю €1,5 млн, если решит его уволить. Об этом сообщает Metaratings.ru.

"Спартак" будет вынужден заплатить Абаскалю €1,5 млн в случае его увольнения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, Абаскаль доволен своим положением в московском клубе и не намерен на данный момент покидать свой пост.

В минувшие выходные «Спартак» уступил в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Оренбургу» со счетом 0:2.

После 20 туров подопечные Гильермо Абаскаля опустились на одну позицию в турнирной таблице чемпионата России, со второй на третью. «Ростов» опережает красно-белых на одно очко.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Спартак,
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