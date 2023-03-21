Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight сделал прогноз победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов исходя из жеребьёвки последних этапов турнира. По мнению машины, долгожданную победу в соревновании одержит английский «Манчестер Сити» с вероятностью в 29%.

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Вторым клубом, который может претендовать на победу в самом престижном европейском клубном турнире, является «Наполи» — шансы на их триумф компьютер оценивает в 19%. Замыкает тройку лидеров мюнхенская «Бавария» (17%).