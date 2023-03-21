«Барселону» удивили слова Анчелотти о судействе в последнем матче

После матча Анчелотти заявил, что у него есть вопросы по судейству. «Барселона» удивлена этими словами специалиста. В каталонском клубе уважают Анчелотти, но считают, что его слова по судейству были сказаны на эмоциях, поскольку после поражения отставание «Реала» от «Барселоны» стало 12 очков и шансов выиграть Ла Лигу у мадридского клуба практически не осталось.