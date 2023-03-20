Комментатор Орлов обвинил Абаскаля в советском стиле жизни

«Я слежу за мировым футболом. Был на чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Могу сказать, что открытость — это ментальное состояние. Я не приветствую закрытость команд от СМИ. Открытость должна быть на паритетных началах. Я работал журналистом ещё в Советском Союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от