Моуринью поругался с президентом «Лацио»

После матча между римскими клубами «Лацио» и «Рома» в рамках 27 го тура чемпионата Италии по футболу произошел инцидент с участием официальных лиц команд. Об этом сообщает Tutto Mercato Web.

Встреча прошла 19 марта и завершилась победой «Лацио» со счетом 1:0.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отбывает дисквалификацию, и по этой причине не мог руководить своими подопечными в матче. Однако уже после завершения встречи специалист пришел в раздевалку, чтобы пообщаться с командой.

Выйдя из раздевалки, он обратил внимание на конфликт, который возник между Луисом Альберто («Лацио») и Джанлукой Манчини («Рома»). Защитник «Лацио» Алессио Романьоли и президент клуба Клаудио Лотито также находились рядом и пытались успокоить футболистов.

«Что ты cмотришь?», – cказал Моуринью в адреc Лотито.

«А ты что cмотришь? Я президент «Лацио». Кто ты? Ты тоже диcквалифицирован, тебе здеcь не меcто», – ответил Лотито.

«Лацио» после 27 туров набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Рома» проиграла три из последних четырех матчей и остается на пятой строчке. В активе подопечных Моуринью 47 баллов.