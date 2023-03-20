Baza: Болельщиков с младенцем пропустили на матч «Урал» — «Динамо» в обход правил

История с семьёй, которую якобы не пустили на «Екатеринбург Арену» для посещения матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Динамо» (0:1), закончилась на хорошей ноте, информирует Baza.

Фото: ФК «Урал» ФК «Урал»

По сообщению источника, болельщики смогли попасть на стадион. Согласно полученным данным, первоисточник новости не стал писать о том, что семья смогла попасть на арену, чтобы не подставлять стюарда, который пропустил семимесячного ребёнка без досмотра и Fan ID.

По правилам, для каждого болельщика любого возраста, решившего посетить матч РПЛ, необходимо оформить карту болельщика. У семимесячного ребёнка её не было, поэтому он не мог посетить эту игру. Однако один из стюардов в обход правил пропустил младенца без этой карты, и семья всё-таки попала на стадион в полном составе.

Первоначально сообщалось, что семья Ильи и Кристины решила пойти на матч вместе с детьми: двумя дочками и семимесячным сыном. Fan ID был оформлен на всех, кроме семимесячного ребенка — Госуслуги не пропускали его фотографию. Отмечалось, что на стадион их не пропустили.

Со второй части сезона-2022/23 карта болельщика (Fan ID) обязательна на всех стадионах команд РПЛ. Fan ID будет нужен для покупки билетов на игры чемпионата России. Карта болельщика не потребуется на игры Кубка России, кроме финального матча.

Активные фанаты клубов РПЛ выступили против карты болельщика и продолжают бойкотировать матчи своих команд.

В Екатеринбурге Fan ID используется с начала сезона-2022/23. Матч «Урал» — «Динамо» посетил 5981 зритель.