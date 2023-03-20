Дешам объяснил вызов в сборную Франции защитника «Челси» Фофана

«Вызов Уэсли Фофана? Любой игрок, вызванный в сборную Франции, заслужил это игрой за национальную команду или за свой клуб. Он хотел выступать за Кот-д’Ивуар? Я никогда не вызывал игрока против его воли. Сегодня он с нами. Я всегда говорю, что, кто приходит в нашу команду, всегда может вернуться», — приводит слова Дешама «твиттер» Telefoot.