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1 час назад

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал слухи о конфликте с Лионелем Месси

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал слухи о конфликте с нападающим команды Лионелем Месси, заявив, что аргентинец покинул тренировку парижан несколько дней назад из-за боли в приводящей мышце.

Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал слухи о конфликте с Месси
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Конфликт с Месси? Я не ожидал вашего вопроса. В среду, во время тренировки, Лео почувствовал боль в приводящей мышце. Он прервал занятие. На следующий день он остался под наблюдением медицинского персонала. Затем он тренировался вместе с командой. Между Лео и остальными игроками ничего не произошло. Так же, как и между Лео и мной», — приводит слова Галтье Canal+.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Месси самовольно уехал с тренировки «ПСЖ» домой из-за недовольства главным тренером Галтье.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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