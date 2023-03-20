Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал слухи о конфликте с Месси

«Конфликт с Месси? Я не ожидал вашего вопроса. В среду, во время тренировки, Лео почувствовал боль в приводящей мышце. Он прервал занятие. На следующий день он остался под наблюдением медицинского персонала. Затем он тренировался вместе с командой. Между Лео и остальными игроками ничего не произошло. Так же, как и между Лео и мной», — приводит слова Галтье Canal+.