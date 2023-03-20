Клаудиньо получил российский паспорт

«Да, я могу подтвердить, что у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», — приводит слова Гарсии «Спорт-экспресс» .

24 февраля указом президента России Владимира Путина футболисты Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Для того чтобы иметь возможность играть в сборной России, они оба должны прожить в России пять лет. Именно поэтому Клаудиньо не сможет быть вызван в национальную команду до лета 2026 года, а Малком — до августа 2024-го.