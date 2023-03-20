Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
35 минут назад

Клаудиньо получил российский паспорт

Betassist

Бразилец теперь стал немного русским.

Клаудиньо получил российский паспорт
Фото: Сафонов Александр / "Чемпионат"Сафонов Александр / "Чемпионат"

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, подтвердил, что его клиент получил паспорт Российской Федерации.

«Да, я могу подтвердить, что у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», — приводит слова Гарсии «Спорт-экспресс».

24 февраля указом президента России Владимира Путина футболисты Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Для того чтобы иметь возможность играть в сборной России, они оба должны прожить в России пять лет. Именно поэтому Клаудиньо не сможет быть вызван в национальную команду до лета 2026 года, а Малком — до августа 2024-го.

Отметим, что накануне, 19 марта, нападающий «Зенита» Малком после матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) показал журналистам российский паспорт.

Футбол,Луис Фернандо,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий