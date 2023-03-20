Клаудиньо получил российский паспорт

Бразилец теперь стал немного русским.
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, подтвердил, что его клиент получил паспорт Российской Федерации.
«Да, я могу подтвердить, что у Клаудиньо тоже есть паспорт РФ, как и у Малкома. Встали ли они на воинский учет? Об этом я ничего не знаю», — приводит слова Гарсии «Спорт-экспресс».
24 февраля указом президента России Владимира Путина футболисты Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Для того чтобы иметь возможность играть в сборной России, они оба должны прожить в России пять лет. Именно поэтому Клаудиньо не сможет быть вызван в национальную команду до лета 2026 года, а Малком — до августа 2024-го.
Отметим, что накануне, 19 марта, нападающий «Зенита» Малком после матча 20-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) показал журналистам российский паспорт.