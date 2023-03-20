Хавбек ЦСКА Медина упрекнул Карпина за невызов Чалова в сборную России

Парагвайский футболист ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу армейцев над петербургским "Зенитом" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Москве 19 марта и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Федор Чалов в середине второго тайма.
"ЦСКА не обыгрывал "Зенит" с 2018 года — это удивительно. Перед игрой мы все думали об этом. Самое важное, что нам удалось выиграть, мы счастливы. Считаю, что своей игрой мы заслужили эту победу.
Чувствую себе хорошо, продолжаю работать. Сейчас все поедут в сборную. Будет возможность насладиться моментом пребывания в национальной команде, встречей с семьей и с фанатами.
То, что "Зенит" проиграл — хорошая новость для нас и для всех, кто борется за первую строчку в чемпионате. Так что пусть "Зенит" проигрывает всегда (смеется)", - приводит слова Медины Metaratings.ru.
Также футболист отреагировал на невызов своего партнера по команде Федора Чалова в сборную России на мартовские товарищеские матчи.
"Не могу поверить, что Чалов не получил вызов сборную. Почему он не в составе, это в вопрос к главному тренеру, но он точно заслужил", — добавил Медина.
Чалов попал в расширенный список сборной России, однако в итоговом варианте его не оказалось. На сбор национальной команды вызваны нападающие Константин Тюкавин, Александр Соболев и Николай Комличенко.
Сборная России собралась в Новогорске 19 марта. Во время этого сбора национальной команде предстоит сыграть с Ираком и Ираном.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал фактор, который помог ЦСКА обыграть "Зенит" в матче РПЛ.