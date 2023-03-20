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1 час назад

Объявлена символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

Чемпионат.com

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Объявлена символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Лучшим футболистом 20-го тура РПЛ признан голкипер «Торпедо» Егор Бабурин. Автозаводцы сыграли вничью с «Пари НН», за многочисленные сейвы Бабурин получил оценку 9,0. Всего в сборную тура вошли по два игрока из «Пари НН» и «Оренбурга», а также по одному представителю из «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Ахмата», «Факела» и «Ростова».

WHOSCORED

Сборная 20-го тура РПЛ: Егор Бабурин («Торпедо»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Стоцкий («Пари НН»), Брайан Мансилья («Оренбург), Артём Тимофеев («Ахмат»), Далер Кузяев (»Зенит"), Мохамед Браими («Факел»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Дмитрий Воробьёв («Оренбург»).

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