Объявлена символическая сборная 20-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лучшим футболистом 20-го тура РПЛ признан голкипер «Торпедо» Егор Бабурин. Автозаводцы сыграли вничью с «Пари НН», за многочисленные сейвы Бабурин получил оценку 9,0. Всего в сборную тура вошли по два игрока из «Пари НН» и «Оренбурга», а также по одному представителю из «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Ахмата», «Факела» и «Ростова».