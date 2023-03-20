КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Ганчаренко в адрес судьи

Контрольно дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нецензурную брань главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко в адрес судьи в матче с «Динамо», сообщил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: © ФК «Урал» © ФК «Урал»

В субботу «Динамо» в 20 м туре МИР РПЛ обыграло на выезде «Урал» со счетом 1:0. «Урал» потерпел первое поражение с сентября, команда не проигрывала на протяжении 16 матчей. В конце встречи Ганчаренко получил красную карточку.

— Мы рассмотрим нецензурную брань главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко в адрес судьи. Вызов ему уже направлен, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Также в повестке дня заседания значится выход за пределы технической зоны целого ряда тренеров — Марцела Лички («Оренбург»), Дмитрия Пятибратова («Факел»), Дмитрия Кириченко («Сочи») и Сергея Ташуева («Ахмат»).

— Кроме того, комитет рассмотрит нарушение правил со стороны футболиста «Химок» Жаниу Бикела — грубая игра. Это третий вызов, — добавил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 22 марта.