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58 минут назад

КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Ганчаренко в адрес судьи. Тренер «Урала» приглашен на заседание

Матч ТВ

Контрольно дисциплинарный комитет РФС рассмотрит нецензурную брань главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко в адрес судьи в матче с «Динамо», сообщил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК РФС рассмотрит нецензурную брань Ганчаренко в адрес судьи
Фото:  © ФК «Урал» © ФК «Урал»

В субботу «Динамо» в 20 м туре МИР РПЛ обыграло на выезде «Урал» со счетом 1:0. «Урал» потерпел первое поражение с сентября, команда не проигрывала на протяжении 16 матчей. В конце встречи Ганчаренко получил красную карточку.

— Мы рассмотрим нецензурную брань главного тренера «Урала» Виктора Ганчаренко в адрес судьи. Вызов ему уже направлен, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Также в повестке дня заседания значится выход за пределы технической зоны целого ряда тренеров — Марцела Лички («Оренбург»), Дмитрия Пятибратова («Факел»), Дмитрия Кириченко («Сочи») и Сергея Ташуева («Ахмат»).

— Кроме того, комитет рассмотрит нарушение правил со стороны футболиста «Химок» Жаниу Бикела — грубая игра. Это третий вызов, — добавил Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет 22 марта.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и Кубка России смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Жаниу Бикел,Виктор Ганчаренко,Дмитрий Пятибратов,Сергей Ташуев,Артур Григорьянц,Дмитрий Кириченко,Динамо,
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