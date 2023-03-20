Семак заявил о продлении контракта Караваева с «Зенитом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что контракт защитника команды Вячеслава Караваева с сине-бело-голубыми был продлён.
«Контракт «Зенита» с Караваевым продлен, по-моему», — приводит слова Семака «РБ Спорт».
Действующий контракт 27-летнего Караваева с «Зенитом» истекал в конце текущего сезона. Правый крайний защитник выступает за санкт-петербургскую команду с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми Караваев по три раза выиграл золото чемпионата России и Суперкубок страны, а также один раз выигрывал национальный Кубок. Всего за «Зенит» защитник сыграл 107 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.