Семак заявил о продлении контракта Караваева с «Зенитом»

Действующий контракт 27-летнего Караваева с «Зенитом» истекал в конце текущего сезона. Правый крайний защитник выступает за санкт-петербургскую команду с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми Караваев по три раза выиграл золото чемпионата России и Суперкубок страны, а также один раз выигрывал национальный Кубок. Всего за «Зенит» защитник сыграл 107 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.