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39 минут назад

Семак заявил, что «Зенит» продлил контракт с Караваевым

Чемпионат.com

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что контракт защитника команды Вячеслава Караваева с сине-бело-голубыми был продлён.

Семак заявил о продлении контракта Караваева с «Зенитом»
Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Контракт «Зенита» с Караваевым продлен, по-моему», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Действующий контракт 27-летнего Караваева с «Зенитом» истекал в конце текущего сезона. Правый крайний защитник выступает за санкт-петербургскую команду с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми Караваев по три раза выиграл золото чемпионата России и Суперкубок страны, а также один раз выигрывал национальный Кубок. Всего за «Зенит» защитник сыграл 107 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и 14 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.

Футбол,Сергей Семак,Вячеслав Караваев,Зенит,
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