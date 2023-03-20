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1 час назад

«ПСЖ» готов заплатить за Кварацхелию более 180 миллионов евро — СМИ

Матч ТВ

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Стало известно о намерении «ПСЖ» приобрести Кварацхелию
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации источника, руководство парижан готово заплатить за футболиста сборной Грузии порядка 181 миллиона евро.Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Также на игрока претендует «Ньюкасл», но «сороки» вряд ли будут готовы выложить такую сумму за полузащитника.22 летний Кварацхелия в нынешнем сезоне сыграл в 30 матчах за неаполитанцев, в которых забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.

Смотрите прямые трансляции матчей чемпионата Италии в прямом эфире телеканалов группы «Матч» и на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru

Источник:The Sun

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