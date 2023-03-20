Стало известно о намерении «ПСЖ» приобрести Кварацхелию

По информации источника, руководство парижан готово заплатить за футболиста сборной Грузии порядка 181 миллиона евро.Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Также на игрока претендует «Ньюкасл», но «сороки» вряд ли будут готовы выложить такую сумму за полузащитника.22 летний Кварацхелия в нынешнем сезоне сыграл в 30 матчах за неаполитанцев, в которых забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.