«Эльче» в пятый раз за сезон поменял тренера команды

«Эльче» снова поменял главного тренера, уволив Пабло Мачина, сообщает пресс служба испанского клуба.
Мачин возглавил команду после зимнего перерыва и под его руководством команда одержала первые две победы в сезоне. Тем не менее, «Эльче» остается на последнем месте в турнирной таблице (13 очков).
До Мачина в сезоне 2022/23 с командой работал Франсиско Родригес и Хорхе Альмирон, исполняющими обязанности главного тренера также были Альберто Гальего и Серхио Мантекон.
Под руководством Мачина команда выдала лучший отрезок в сезоне: две победы, три ничьих и семь поражений.