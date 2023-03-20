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46 минут назад

«Эльче» в пятый раз за сезон поменял тренера команды

Матч ТВ

«Эльче» снова поменял главного тренера, уволив Пабло Мачина, сообщает пресс служба испанского клуба.

«Эльче» в пятый раз за сезон поменял тренера команды
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Мачин возглавил команду после зимнего перерыва и под его руководством команда одержала первые две победы в сезоне. Тем не менее, «Эльче» остается на последнем месте в турнирной таблице (13 очков).

До Мачина в сезоне 2022/23 с командой работал Франсиско Родригес и Хорхе Альмирон, исполняющими обязанности главного тренера также были Альберто Гальего и Серхио Мантекон.

Под руководством Мачина команда выдала лучший отрезок в сезоне: две победы, три ничьих и семь поражений.

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