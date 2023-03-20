Месси может стать владельцем клуба МЛС, если согласится переехать в США

«Вероятность того, что Месси переедет в США, сейчас составляет около 10–20%, потому что Лионелю предлагают действительно особенный проект. Представители Бекхэма довольно много взаимодействовали с агентами Месси во время чемпионата мира в Катаре.

Я уверен, что МЛС найдёт способы привлечь аргентинца. В своё время им удалось пригласить Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем команды МЛС. И вот Месси собираются предложить стать владельцем потенциальной новой команды», — приводит слова Мири Telefoot.

Месси перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента и подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне легендарный аргентинец в 32 матчах во всех турнирах забил 17 мячей и стал автором 17 результативных передач.