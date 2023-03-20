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1 час назад

Месси может стать владельцем клуба МЛС, если согласится переехать в США

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Аргентинца пытаются убедить с помощью различных рычагов.

Месси может стать владельцем клуба МЛС, если согласится переехать в США
Фото: Социальные сети ПСЖСоциальные сети ПСЖ

Футбольный агент Жером Мири заявил, что руководство МЛС намерено пригласить нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Для большей заинтересованности 35-летнему аргентинцу предложат возможность стать владельцем потенциального нового клуба.

«Вероятность того, что Месси переедет в США, сейчас составляет около 10–20%, потому что Лионелю предлагают действительно особенный проект. Представители Бекхэма довольно много взаимодействовали с агентами Месси во время чемпионата мира в Катаре.

Я уверен, что МЛС найдёт способы привлечь аргентинца. В своё время им удалось пригласить Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем команды МЛС. И вот Месси собираются предложить стать владельцем потенциальной новой команды», — приводит слова Мири Telefoot.

Месси перешёл в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента и подписал с парижанами двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. В нынешнем сезоне легендарный аргентинец в 32 матчах во всех турнирах забил 17 мячей и стал автором 17 результативных передач.

«Интер Майами» был основан в 2018 году, одним из его владельцев является Дэвид Бекхэм. За американский клуб уже выступают английский защитник Киран Гиббз, французский полузащитник Блез Матюиди, а до декабря 2022 года играл аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.

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