Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Некоторые игроки «Тоттенхэма» хотят, чтобы Конте покинул клуб немедленно — The Guardian

Чемпионат.comиещё 1

Несколько футболистов лондонского «Тоттенхэма» считают, что главный тренер команды Антонио Конте должен покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Guardian.

Часть игроков «Тоттенхэма» ждет ухода Конте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, в раздевалке «Тоттенхэма» уверены, что итальянский специалист покинет лондонский клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт, однако часть игроков «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушёл из команды незамедлительно. Об этом изданию рассказал один из анонимных источников в раздевалке «Тоттенхэма».

Большой резонанс вызвали слова Конте на одной из последних пресс-конференций, где итальянский тренер обвинил игроков «Тоттенхэма» в эгоизме и заявил, что они не способны побеждать.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий