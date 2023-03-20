Часть игроков «Тоттенхэма» ждет ухода Конте

Несколько футболистов лондонского «Тоттенхэма» считают, что главный тренер команды Антонио Конте должен покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает издание The Guardian.

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По информации источника, в раздевалке «Тоттенхэма» уверены, что итальянский специалист покинет лондонский клуб по окончании сезона, когда истечёт его контракт, однако часть игроков «шпор» хотели бы, чтобы Конте ушёл из команды незамедлительно. Об этом изданию рассказал один из анонимных источников в раздевалке «Тоттенхэма».