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29 минут назад

«Нужно возвращать людей на стадионы» — Зюганов о карте болельщика

Матч ТВиещё 1

Председатель центрального комитета КПРФ, руководитель фракции партии в Госдуме Геннадий Зюганов заявил, что в нынешней ситуации с картой болельщика нужно возвращать зрителей на стадионы.

«Нужно возвращать людей на стадионы» — Зюганов о карте болельщика
Фото: Матч ТВМатч ТВ

С начала сезона 2022/23 карта болельщика была обязательна для посещения матчей на стадионах «Урала» (Екатеринбург), «ПАРИ НН» (Нижний Новгород), «Ростова» (Ростов на Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Сочи». Остальные арены клубов премьер лиги подключились к проекту в декабре 2022 года.

— Меры безопасности должны быть предусмотрены. Однако определять должен болельщик. Надо принимать нашу версию, нашу инициативу — и все будет в порядке. Нужно возвращать людей на стадионы, — передает слова Зюганова корреспондент «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Геннадий Зюганов,Крылья Советов,Фонбет,КПРФ,Госдума,
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