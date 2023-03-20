Колоскова спросили о договорных матчах на ЧМ-2018

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"Глупости не комментирую", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

На домашнем чемпионате мира национальная команда России на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также уступила Уругваю. В 1/8 финала команда под руководством Станислава Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале уступила Хорватии.

Канчельскис выступал за "МЮ" с 1991 по 1995 год, также он известен по выступлениям за английские "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", итальянскую "Фиорентину", шотландский "Рейнджерс".