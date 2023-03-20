Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
19 минут назад

Экс-глава РФС Колосков назвал глупостью слова Канчельскиса о договорных матчах на ЧМ-2018

Газета.Ru

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на заявление экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса о том, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 года были договорными.

Колоскова спросили о договорных матчах на ЧМ-2018
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Глупости не комментирую", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".

На домашнем чемпионате мира национальная команда России на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также уступила Уругваю. В 1/8 финала команда под руководством Станислава Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале уступила Хорватии.

Канчельскис выступал за "МЮ" с 1991 по 1995 год, также он известен по выступлениям за английские "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", итальянскую "Фиорентину", шотландский "Рейнджерс".

Канчельскис: «Все прекрасно знают о "договорняках" России на ЧМ-2018»

Ранее Канчельскис заявил, что из отечественного футбола необходимо убрать "дилетантов" и "жуликов", которые мешают его развитию.

Футбол,Андрей Канчельскис,Вячеслав Колосков,Станислав Черчесов,РФС,Манчестер Юнайтед,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий