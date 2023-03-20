Колоскова спросили о договорных матчах на ЧМ-2018

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на заявление экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса о том, что матчи чемпионата мира по футболу 2018 года были договорными.
"Глупости не комментирую", — приводит слова Колоскова "Спорт-Экспресс".
На домашнем чемпионате мира национальная команда России на групповом этапе обыграла Саудовскую Аравию и Египет, а также уступила Уругваю. В 1/8 финала команда под руководством Станислава Черчесова в серии пенальти победила Испанию, а в четвертьфинале уступила Хорватии.
Канчельскис выступал за "МЮ" с 1991 по 1995 год, также он известен по выступлениям за английские "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", итальянскую "Фиорентину", шотландский "Рейнджерс".
Ранее Канчельскис заявил, что из отечественного футбола необходимо убрать "дилетантов" и "жуликов", которые мешают его развитию.