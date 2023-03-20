Джамал Мусиала покинет расположение сборной Германии из-за травмы

«Мы все надеялись, что Джамал будет в хорошей форме, потому что он обладает уникальными качествами. Нам очень жаль, что его не будет с нами. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возможности снова играть после перерыва на матчи сборных», — сказал главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.