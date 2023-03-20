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45 минут назад

Джамал Мусиала покинет расположение сборной Германии из-за травмы

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала покинет расположение немецкой национальной команды из-за мышечной травмы на левом бедре. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза на своём официальном сайте.

Джамал Мусиала покинет расположение сборной Германии из-за травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы все надеялись, что Джамал будет в хорошей форме, потому что он обладает уникальными качествами. Нам очень жаль, что его не будет с нами. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возможности снова играть после перерыва на матчи сборных», — сказал главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Сборная Германии сыграет товарищеский матч с Перу 24 марта в Майнце, а также примет участие в первой встрече квалификации домашнего чемпионата Европы 2024 года, сыграв с Бельгией в Кёльне 28 марта.

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