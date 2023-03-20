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41 минуту назад

Андрей Канчельскис: похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки

Чемпионат.comиещё 1

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, назвавшего его вруном.

Канчельскис ответил назвавшему его вруном Губерниеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне смешно слышать, что я выдумываю какие-то истории. Если было, значит было. Я же не буду сочинять. Мне интересно выдумывать какие-то истории? Я же не сказочник Андерсен.

Пускай так считает. Просто сами говорят, а потом даже не помнят, что говорили. Мне неинтересно рассказывать и выдумывать истории. Я же не говорю, что мне запрещали критиковать ЦСКА и «Динамо», потому что такого не было.

Странные люди, конечно. Я этому удивляюсь. Прошло уже столько времени. Мне неинтересно, что он там рассказывает. Похоже, у Губерниева плохо с памятью. Надо попить таблетки, чтобы вспоминалось, что говорилось», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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