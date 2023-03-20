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2 часа назад

Губерниев назвал Канчельскиса вруном и фриком

Никита Бородкин

Спортивной омментатор Дмитрий Губерниев назвал ложью слова экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрея Канчельскиса о просьбе не критиковать «Зенит». Об этом сообщает РИА Новости.

Губерниев назвал Канчельскиса вруном и фриком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее Канчельскис заявил, что Губерниев просил его не критиковать петербургский футбольный клуб «Зенит» в эфире «Матч ТВ». Губерниев опроверг эти слова. Он отметил, что с уважением относится к спортсмену, однако сейчас бывший футболист превратился во «фрика».

«Я с ним 100 лет не был в эфире, сложно представить, чтобы я кому-то запрещал кого-то критиковать. Все знают, что я честный, справедливый журналист. Андрей Канчельскис, вы врун и фрик, к сожалению», — сказал Губерниев.

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Канчельскис также критиковал сам эфир «Матч ТВ». Он был недоволен наличием в эфире людей из Comedy Club и певицы Ольги Бузовой, с появлением которой в студии все стали «кричать и перебивать».

Футбол,Андрей Канчельскис,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,Манчестер Юнайтед,Зенит,
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