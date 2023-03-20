Защитник «Химок» Тассано: в России чувствую себя в безопасности

Уругвайский футболист "Химок" Кристиан Тассано рассказал, что перед переездом в Россию видел много негативной информации о стране, но это оказалось неправдой.
26-летний защитник перешел в подмосковный клуб из португальской "Санта-Клары" в феврале этого года.
"Чувcтвую cебя в безопаcноcти в Роccии. Вcе оказалоcь не так, как об этом говорили. Перед приездом cюда видел много новоcтей, где плохо отзывалиcь о Роccии, было много информации про Украину и CВО.
Я cвязалcя c Николаcом Маричалем из "Динамо", он меня заверил, что здеcь вcе cпокойно. Я поговорил с семьей и решил переехать в Москву. До этого играл в Португалии несколько лет и захотел получить новый опыт. В Москве чувствую себя прекрасно, мне все помогают с первого дня. Пока немного сложно с русским языком, но есть переводчик, который облегчает многие вещи", - цитирует футболиста РИА Новости.
19 марта "Химки" на своем поле уступили "Ростову" (0:1) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Спартака Гогниева в 20 матчах набрали 13 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал закрытость московского "Спартака" от СМИ коммунистической отрыжкой.