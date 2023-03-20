Защитник «Химок» Тассано: в России чувствую себя в безопасности

Я cвязалcя c Николаcом Маричалем из "Динамо", он меня заверил, что здеcь вcе cпокойно. Я поговорил с семьей и решил переехать в Москву. До этого играл в Португалии несколько лет и захотел получить новый опыт. В Москве чувствую себя прекрасно, мне все помогают с первого дня. Пока немного сложно с русским языком, но есть переводчик, который облегчает многие вещи", - цитирует футболиста РИА Новости.