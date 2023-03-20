Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Уругвайский игрок "Химок" Тассано признался, что видел много плохих новостей о России до переезда

Газета.Ru

Уругвайский футболист "Химок" Кристиан Тассано рассказал, что перед переездом в Россию видел много негативной информации о стране, но это оказалось неправдой.

Защитник «Химок» Тассано: в России чувствую себя в безопасности
Фото: ФК «Химки»ФК «Химки»

26-летний защитник перешел в подмосковный клуб из португальской "Санта-Клары" в феврале этого года.

"Чувcтвую cебя в безопаcноcти в Роccии. Вcе оказалоcь не так, как об этом говорили. Перед приездом cюда видел много новоcтей, где плохо отзывалиcь о Роccии, было много информации про Украину и CВО.

Я cвязалcя c Николаcом Маричалем из "Динамо", он меня заверил, что здеcь вcе cпокойно. Я поговорил с семьей и решил переехать в Москву. До этого играл в Португалии несколько лет и захотел получить новый опыт. В Москве чувствую себя прекрасно, мне все помогают с первого дня. Пока немного сложно с русским языком, но есть переводчик, который облегчает многие вещи", - цитирует футболиста РИА Новости.

19 марта "Химки" на своем поле уступили "Ростову" (0:1) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Спартака Гогниева в 20 матчах набрали 13 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал закрытость московского "Спартака" от СМИ коммунистической отрыжкой.

Футбол,Геннадий Орлов,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий