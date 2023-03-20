Сборная Ирака прилетит в Сочи 21 марта

Пресс секретарь сборной Ирака по футболу Мохаммед Имад сообщил, что национальная команда 21 марта прилетит в Россию на товарищеский матч.
— Завтра, 21 марта, сборная Ирака прилетает в Сочи для подготовки к товарищескому матчу против сборной России.
Когда будет проведена первая тренировка, мы решим и сообщим после того, как прибудем в Россию, — сказал Имад Sport24.
В конце марта сборная России проведет два товарищеских матча — 23 марта команда Валерия Карпина встретится в Тегеране со сборной Ирана. На 26 марта запланирована контрольная встреча со сборной Ирака в Санкт Петербурге.
Источник:Sport24