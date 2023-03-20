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11 минут назад

Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока «Урала» за ДТП со смертельным исходом

Матч ТВ

Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для полузащитника Рая Влута, который выступает за российский клуб «Урал», за ДТП со смертельным исходом.

Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Влут ехал со скоростью около 203 километров в час, он не тормозил и не пытался свернуть. Такая быстрая езда — это осознанный выбор. И подозреваемый сделал всё возможное, чтобы избежать наказания вскоре после аварии, — цитирует Sportnieuws слова прокурора.

По информации Ad.nl, в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший, мальчик четырех лет, аварию не пережил. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 1,18 промилле. При этом сразу после инцидента Влут, который на тот момент выступал за голландский «Хераклес», рассказывал руководству клуба, что «выпил лишь два бокала вина, а ехал почти в два раза медленнее».

Нидерландец Влут перешел в «Урал» в сентябре 2022 года из «Астаны». Полузащитник подписал контракт с российским клубом на 2,5 года. 27 летний футболист провел за «Урал» 16 матчей и забил пять голов во всех турнирах.

Футбол,ФК "Урал",
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