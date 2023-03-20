Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для игрока РПЛ

— Влут ехал со скоростью около 203 километров в час, он не тормозил и не пытался свернуть. Такая быстрая езда — это осознанный выбор. И подозреваемый сделал всё возможное, чтобы избежать наказания вскоре после аварии, — цитирует Sportnieuws слова прокурора.

По информации Ad.nl, в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший, мальчик четырех лет, аварию не пережил. Содержание алкоголя в крови футболиста составило 1,18 промилле. При этом сразу после инцидента Влут, который на тот момент выступал за голландский «Хераклес», рассказывал руководству клуба, что «выпил лишь два бокала вина, а ехал почти в два раза медленнее».