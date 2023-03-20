Божович назвал Бердыева лучшим тренером в России

Бывший тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович выразил мнение, что наставник футбольного клуба "Сочи" Курбан Бердыев является лучшим тренером в России. Его слова передает "РБ Спорт".
"Лучший российский тренер? Бердыев. Он два года подряд с "Рубином" становился чемпионом, обыгрывал "Барселону". Черчесов тоже один из лучших – он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в "Ференцвароше". Карпин – тоже хороший тренер, отмечу еще Рахимова – он топ! Слуцкий – сильный специалист", — отметил Божович.
О назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера "Сочи" было объявлено в конце декабря 2022 года. Впервые с мая 2021 года специалист вернулся в Россию — до этого он тренировал казахстанский "Кайрат" и иранский "Трактор". Помощниками Курбана Бердыева в "Сочи" стали Дмитрий Кириченко и Дмитрий Хохлов.
"Сочи" в текущем сезоне РПЛ располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 28 очков после 20 матчей.
Ранее Миодраг Божович поделился мнением об отношении к россиянам в Европе.