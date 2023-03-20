Божович назвал Бердыева лучшим тренером в России

"Лучший российский тренер? Бердыев. Он два года подряд с "Рубином" становился чемпионом, обыгрывал "Барселону". Черчесов тоже один из лучших – он доказал это на ЧМ-2018 и показывает отличный футбол в "Ференцвароше". Карпин – тоже хороший тренер, отмечу еще Рахимова – он топ! Слуцкий – сильный специалист", — отметил Божович.