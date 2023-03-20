Стало известно о просьбе взять игрока «Урала» под стражу, чтобы он не мог уехать в Россию

Родственники ребенка, который погиб в результате ДТП, виновником которого стал игрок «Урала» Рай Влут, просили нидерландский суд взять футболиста под стражу, чтобы он не смог уехать в Россию, сообщает NU.nl.

В ходе уголовного дела их адвокат назвал вероятным, что «Влут избежит наказания, которое наложит на него суд». Прокурор не согласился с данными требованиями, она не видит риска бегства и указала, что подозреваемым по подобным делам предоставляется возможность дождаться вердикта на свободе.Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для Влута за ДТП со смертельным исходом. По информации Ad.nl, в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший, мальчик четырех лет, аварию не пережил.