Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
20 минут назад

Суд Нидерландов отклонил запрос взять Влута под стражу, чтобы футболист не мог уехать в Россию

Матч ТВ

Родственники ребенка, который погиб в результате ДТП, виновником которого стал игрок «Урала» Рай Влут, просили нидерландский суд взять футболиста под стражу, чтобы он не смог уехать в Россию, сообщает NU.nl.

Стало известно о просьбе взять игрока «Урала» под стражу, чтобы он не мог уехать в Россию
Фото: © ФК «Урал»© ФК «Урал»

В ходе уголовного дела их адвокат назвал вероятным, что «Влут избежит наказания, которое наложит на него суд». Прокурор не согласился с данными требованиями, она не видит риска бегства и указала, что подозреваемым по подобным делам предоставляется возможность дождаться вердикта на свободе.Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для Влута за ДТП со смертельным исходом. По информации Ad.nl, в ночь на 14 ноября 2021 года футболист вместе с товарищем на большой скорости врезались в машину, где находилась семья с двумя маленькими детьми. Старший, мальчик четырех лет, аварию не пережил.

Пока неизвестно, когда судья вынесет решение.

Влут выступает за екатеринбургский клуб с лета 2022 года.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий