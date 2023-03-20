Решение нидерландского суда по делу футболиста «Урала» Влута ожидается 3 апреля

Суд города Харлем (Нидерланды) вынесет решение по делу нидерландского футболиста екатеринбургского «Урала» Рая Влута 3 апреля, сообщает De Stentor.

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В понедельник стало известно, что прокуратура запросила 3,5 года тюремного заключения для 27 летнего полузащитника «Урала» по обвинению в ДТП со смертельным исходом.

В ноябре 2021 года Влут стал участником ДТП, в котором погиб 4 летний ребенок. По данным стороны обвинения, футболист ехал со скоростью 203 км/ч и не пытался затормозить или свернуть, чтобы избежать столкновения с другой машиной, в которой находился мальчик. Позже ребенок скончался в больнице.

В начале разбирательства Влут признался, что перед инцидентом был на вечеринке и выпил два три стакана спиртного. По данным следствия, уровень алкоголя в крови игрока превышал разрешенный порог в два раза.