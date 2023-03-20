Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Решение нидерландского суда по делу футболиста «Урала» Влута ожидается 3 апреля

Матч ТВ

Суд города Харлем (Нидерланды) вынесет решение по делу нидерландского футболиста екатеринбургского «Урала» Рая Влута 3 апреля, сообщает De Stentor.

Решение нидерландского суда по делу футболиста «Урала» Влута ожидается 3 апреля
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В понедельник стало известно, что прокуратура запросила 3,5 года тюремного заключения для 27 летнего полузащитника «Урала» по обвинению в ДТП со смертельным исходом.

В ноябре 2021 года Влут стал участником ДТП, в котором погиб 4 летний ребенок. По данным стороны обвинения, футболист ехал со скоростью 203 км/ч и не пытался затормозить или свернуть, чтобы избежать столкновения с другой машиной, в которой находился мальчик. Позже ребенок скончался в больнице.

В начале разбирательства Влут признался, что перед инцидентом был на вечеринке и выпил два три стакана спиртного. По данным следствия, уровень алкоголя в крови игрока превышал разрешенный порог в два раза.

Влут в 2021 году выступал за нидерландский «Хераклес». Хавбек стал игроком «Урала» в сентябре 2022 го.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий