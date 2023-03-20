В «Химках» рассматривают отставку Гогниева. Клуб ведёт переговоры с Рахимовым

«Отставка Гогниева сейчас серьезно рассматривается. Главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов уже ведёт переговоры с Рашидом Рахимовым на предмет того, чтобы он возглавил команду. Также ведутся переговоры с одним из сербских специалистов», — добавил источник «Чемпионата».