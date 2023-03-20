Воронин: в московском «Динамо» нет конфликтов в клубе

«Ситуация внутри в клубе в связи с постоянными конфликтами? У нас нет конфликтов в клубе. Есть единое и чёткое понимание у акционеров, которые финансируют клуб. Они постоянно следят за работой тренерского штаба и клуба в целом. И каких-либо конфликтов между генеральным директором и Кудашовым или генеральным директором и председателем совета директоров пока не существует», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.