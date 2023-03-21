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1 час назад

Карпин прокомментировал скандал из-за фотографии с эстонскими футболистами

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал скандал, возникший из-за его совместной фотографии с футболистами сборной Эстонии.

Карпин прокомментировал скандал из-за фото с эстонскими футболистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Эстонии на ужине присутствовали лишь два игрока. Были и бывшие футболисты. Но дело даже не в этом. На ужин люди пришли не в качестве футболистов или тренеров. Просто встреча старых знакомых. Кажется, что мир окончательно

Если говорить конкретно об этом эпизоде в Эстонии, через какое-то время всё вернётся на круги своя. У кого-то крыша встанет на место, у кого-то нет», — отметил Карпин на YouTube-канале «Фабрика Футбола».

В новогодние праздники Карпин, родившийся в эстонском городе Нарва, оказался в одном из ресторанов, где также присутствовала группа игроков сборной Эстонии. Футболисты и тренер сделали совместное фото, которое позже появилось в социальных сетях.

Соцсети

Этот снимок вызвал бурное недовольство болельщиков в Эстонии. Они осудили представителей сборной Эстонии за то, что они не поддержали ценности, за которое выступает это государство в отношении России.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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