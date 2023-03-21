Карпин отреагировал на травмы Головина и Миранчука

Что касается Зобнина, то он приостановил карьеру в сборной. Он сказал, что у него есть проблемы со здоровьем. Пояснил, что ему лишняя нагрузка сейчас не нужна. Я не думаю, что есть смысл гробить здоровье, у нас там только товарищеские матчи. Зачем? Гробить здоровье футболиста это неправильно.