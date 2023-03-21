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42 минуты назад

Карпин отреагировал на травмы Головина и Миранчука

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал кадровую ситуацию в национальной команде. Ранее стало известно, что на мартовский сбор не приедут Александр Головин и Алексей Миранчук, выступающие в Европе. Оба футболиста получили повреждения.

Карпин отреагировал на травмы Головина и Миранчука
Фото: СпортМКСпортМК

«Обидно ли из-за травм Головина и Миранчука? Ну, это жизнь. Что поделать, такое бывает.

Что касается Зобнина, то он приостановил карьеру в сборной. Он сказал, что у него есть проблемы со здоровьем. Пояснил, что ему лишняя нагрузка сейчас не нужна. Я не думаю, что есть смысл гробить здоровье, у нас там только товарищеские матчи. Зачем? Гробить здоровье футболиста это неправильно.

Результат сейчас — не самое важное. По крайней мере, для меня. Нужно игроков посмотреть, увидеть их максимум. Важно, чтобы они вернулись в клуб здоровыми», — сказал Карпин на YouTube-канале «Фабрика Футбола»,

Футбол,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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