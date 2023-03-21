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1 час назад

Глейзеры продадут «МЮ» лишь в случае «нужного предложения». Они готовы остаться в клубе

Чемпионат.comиещё 4

Семья Глейзеров, являющаяся владельцем английского «Манчестер Юнайтед», готова продать клуб только в том случае, если получит за него требуемую цену. Об этом сообщает Sky Sports.

Глейзеры продадут «МЮ» лишь в случае «нужного предложения»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По сведениям источника, если этого не произойдёт, Глейзеры готовы собрать капитал, чтобы инвестировать в клуб и погасить его долг. Из тех предложений, что сделали желающие приобрести «Манчестер Юнайтед», не выделяется явный фаворит. Отмечается, что команда шейха Джассима и сэр Джим Рэтклифф — не единственные претенденты на покупку английского клуба.

Ранее появилась информация, что Глейзеры намерены расстаться со своим активом до летнего трансферного окна.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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