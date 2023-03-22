Олег Василенко назначен главным тренером «Алании»

Владикавказская «Алания» объявила о назначении Олега Василенко на пост главного тренера команды. Специалист подписал контракт с клубом на полтора года с возможностью пролонгации ещё на год.

«Футбольный клуб «Алания» рад приветствовать Олега Петровича на должности главного тренера красно-желтых и желает ему успешного выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей!» — написала пресс-служба «Алании» в клубном телеграм-канале.