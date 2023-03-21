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31 минуту назад

«Реал» может подписать форварда летом из-за неудачной игры Бензема в сезоне и в класико. В 2024-м клуб настроен купить Мбаппе или Холанда

Чемпионат.comиещё 1

Мадридский клуб уступил «Барселоне» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги. Французский форвард отметился двумя ударами, сделал 29 точных передач из 36 (83% точности) и один раз удачно пошел в обводку.

«Реал» намерен приобрести форварда из-за спада Бензема
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Как сообщает As, в «Реале» обеспокоены формой 35-летнего нападающего в этом сезоне. В сезоне-2022/23 после 43 игр за мадридцев Бензема забил 34 гола и отдал 13 результативных передач. В этом сезоне после тех же 43 игр у него 19 голов и 5 результативных передач. Кроме того, он пропустил 13 игр из-за восьми различных травм в текущем сезоне.

На фоне этого «Реал» рассматривает возможность приобретения нападающего на следующий сезон. Одним из кандидатов называют Душана Влаховича из «Ювентуса».

В 2024 году «сливочные» хотят купить Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда. У форварда «Манчестер Сити» с лета 2024-го начнет действовать сумма отступных в размере 180 млн евро, сообщает As.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, но последний год является опциональным, и француз может покинуть парижский клуб, если захочет.

Футбол,Килиан Мбаппе,Реал,
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