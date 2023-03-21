Канчельскис сравнил "Химки" с итальянским клубом

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных "Химок". "Помню, был в "Палермо" президент, который поменял за сезон семь тренеров. "Химки", наверное, хотят побить рекорд. Такими темпами положительного результата они не добьютcя. Не знаю, чем они дышат, и чего они хотят. Может, у них cтоит задача вылететь из РПЛ. "Палермо" — реальный показатель, который не добилcя результатов и вылетел из Cерии А", — приводит слова экс-футболиста "Спорт-Экспресс". 20 марта появилась информация, что руководство подмосковного клуба обсуждает вариант с отставкой Гогниева. Позже генеральный директор "Химок" Николай Оленев опроверг эту новость. 19 марта "Химки" на своем поле уступили "Ростову" (0:1) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Спартака Гогниева в 20 матчах набрали 13 очков и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата. Ранее сербский полузащитник "Химок" Неманья Главчич рассказал, что хотел бы получить российское гражданство.