Газизов обещал футболистам «Уфы» миллион рублей за победу над «Шинником»

Уфимцы упустили возможность получить премию.

Фото: Championat.com Championat.com

Как передаёт Metaratings.ru, генеральный директор футбольного клуба «Уфа», выступающего в Первой лиге чемпионата России, Шамиль Газизов накануне матча 23-го тура с ярославским «Шинником» мотивировал команду премией в один миллион рублей, если «горожане» смогут победить ярославцев.

До игроков эту информацию донёс капитан команды Алексей Евсеев, озвучив слова Газизова в раздевалке. Речь шла о личных средствах генерального директора, которые должны были быть поделены между всеми членами коллектива.

Особую принципиальность противостоянию придавала персона наставника «Шинника» Вадима Евсеева, ранее работавшего в башкирском клубе.