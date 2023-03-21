Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Газизов обещал футболистам «Уфы» миллион рублей за победу над «Шинником»

Betassist

Уфимцы упустили возможность получить премию.

Газизов обещал футболистам «Уфы» миллион рублей за победу над «Шинником»
Фото: Championat.comChampionat.com

Как передаёт Metaratings.ru, генеральный директор футбольного клуба «Уфа», выступающего в Первой лиге чемпионата России, Шамиль Газизов накануне матча 23-го тура с ярославским «Шинником» мотивировал команду премией в один миллион рублей, если «горожане» смогут победить ярославцев.

До игроков эту информацию донёс капитан команды Алексей Евсеев, озвучив слова Газизова в раздевалке. Речь шла о личных средствах генерального директора, которые должны были быть поделены между всеми членами коллектива.

Особую принципиальность противостоянию придавала персона наставника «Шинника» Вадима Евсеева, ранее работавшего в башкирском клубе.

Стоит отметить, что денежное поощрение уфимским футболистам добыть не удалось — «Шинник» оказался сильнее «Уфы» (2:1). На данный момент команда из Башкирии занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, «Шинник» — десятый.

Футбол,Шамиль Газизов,Вадим Евсеев,Алексей Евсеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий