Месси лидирует в рейтинге Goal.com за "Золотой мяч"

Портал Goal.com опубликовал обновленную версию собственного рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Первое место в списке занимает аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. На второй строчке расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, на третьей позиции значится одноклубник Месси, француз Килиан Мбаппе, который в предыдущей версии рейтинга находится на второй строчке.