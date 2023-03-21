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37 минут назад

Месси лидирует в рейтинге Goal.com за "Золотой мяч", Кварацхелия - шестой

Газета.Ruиещё 1

Портал Goal.com опубликовал обновленную версию собственного рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год.

Месси лидирует в рейтинге Goal.com за "Золотой мяч"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первое место в списке занимает аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. На второй строчке расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, на третьей позиции значится одноклубник Месси, француз Килиан Мбаппе, который в предыдущей версии рейтинга находится на второй строчке.

В топ-10 также входят Виктор Оcимхен («Наполи»/Нигерия), Виниcиуc Жуниор («Реал»/Бразилия), Хвича Кварацхелия («Наполи»/Грузия), Маркуc РэшфордМанчеcтер Юнайтед»/Англия), Роберт Левандовcкий («Барcелона»/Польша), Каземиро («Манчеcтер Юнайтед»/Бразилия), Букайо Cака («Арcенал»/Англия).

Ранее футбольный агент Жером Мири, специализирующийся на оформлении переходов игроков из Европы в МЛС, заявил, что руководство североамериканской лиги хочет пригласить Лионеля Месси, предложив ему возможность стать владельцем потенциального нового клуба.

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