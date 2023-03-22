«Рома» может назначить Конте, если уйдёт Моуринью

Поскольку будущее Моуринью в римском клубе по-прежнему остаётся неопределённым, руководители уже начали поиск альтернативы. Одним из приоритетных вариантов является нынешний наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте, который может быть уволен уже в ближайшее время. Считается, что Конте намерен вернуться в итальянскую Серию А. Проблемой для руководителей «Ромы» может стать высокая желаемая зарплата специалиста, сообщает Corriere dello Sport.